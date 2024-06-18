Jude Bellingham'dan Arda Güler'e: "Abi!"

Real Madridli takım arkadaşları, Arda Güler'in Gürcistan'a attığı harika gol sonrası tebrik ettiler.

Jude Bellingham'dan Arda Güler'e: 'Abi!'
A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu.

Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham ise Arda Güler'in golüne, "Hiç şaşırmadım abi" yorumunu yaptı.



 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
Jude Bellingham
Jude Bellingham'dan Arda Güler'e: "Abi!"
Osman Aşkın Bak:
Osman Aşkın Bak: "Güzel bir futbol zevki yaşandı"
Nagelsmann
Nagelsmann'dan Toni Kroos'a övgüler!
Yusuf Yazıcı:
Yusuf Yazıcı: "Rehavete kapılmamalıyız"
Samet Akaydin:
Samet Akaydin: "Son saniyede kalbim biraz durdu"
Sporx Anasayfasına Dön