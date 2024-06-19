Ryan Babel: "Ajax'a Arda Güler'i alın dedim"
Hollanda eski futbolcu Ryan Babel, A Milli Takım'ın Gürcistan zaferinin ardından açıklamada bulundu.
Hollanda eski futbolcu Ryan Babel, A Milli Takım'ın Gürcistan zaferinin ardından açıklama yaptı.
Babel yaptığı açıklamada, 3 sezon önce Hollanda ekibi Ajax'a Arda Güler'i tavsiye ettiğini itiraf etti.
Tecrübeli isim, "Ajax'a 3 sezon önce 'Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer edin" demiştim." ifadelerini kullandı.
Arda Güler, Gürcistan maçında ceza sahası dışından attığı harika golle geceye damga vurdu.
Babel yaptığı açıklamada, 3 sezon önce Hollanda ekibi Ajax'a Arda Güler'i tavsiye ettiğini itiraf etti.
Tecrübeli isim, "Ajax'a 3 sezon önce 'Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer edin" demiştim." ifadelerini kullandı.
Arda Güler, Gürcistan maçında ceza sahası dışından attığı harika golle geceye damga vurdu.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0