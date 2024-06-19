Ryan Babel: "Ajax'a Arda Güler'i alın dedim"

Hollanda eski futbolcu Ryan Babel, A Milli Takım'ın Gürcistan zaferinin ardından açıklamada bulundu.

Ryan Babel: 'Ajax'a Arda Güler'i alın dedim'
Hollanda eski futbolcu Ryan Babel, A Milli Takım'ın Gürcistan zaferinin ardından açıklama yaptı.

Babel yaptığı açıklamada, 3 sezon önce Hollanda ekibi Ajax'a Arda Güler'i tavsiye ettiğini itiraf etti.

Tecrübeli isim, "Ajax'a 3 sezon önce 'Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer edin" demiştim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Gürcistan maçında ceza sahası dışından attığı harika golle geceye damga vurdu.



 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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