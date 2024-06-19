Beşiktaş: "Halkımız çifte bayram yaşadı!"
Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesi sonrası bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesi sonrası bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Halkımıza çifte bayram yaşatan milli takımımızın tüm futbolcu ve teknik ekibini yürekten kutluyor, BVB Stadium'da 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını çaldıran golleri atan futbolcularımızı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş forması giyen milli oyunculardan Mert Günok karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy maçta süre bulamadı.
Yapılan paylaşımda, "Halkımıza çifte bayram yaşatan milli takımımızın tüm futbolcu ve teknik ekibini yürekten kutluyor, BVB Stadium'da 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını çaldıran golleri atan futbolcularımızı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş forması giyen milli oyunculardan Mert Günok karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy maçta süre bulamadı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0