Beşiktaş: 'Halkımız çifte bayram yaşadı!'

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesi sonrası bir paylaşımda bulundu.Yapılan paylaşımda,ifadeleri kullanıldı.Beşiktaş forması giyen milli oyunculardan Mert Günok karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy maçta süre bulamadı.