Samet Akaydin: 'Son saniyede kalbim biraz durdu'

Samet Akaydin, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.



Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bize inanılmaz destek verdi. Kendimizi evimizde hissettik. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Her zaman her gün konuştuk, toplantı yaptık, ne kadar önemli bir maç olduğunu vurguladık. Aile gibi olduk." dedi.



"O AN KALBİM DURDU"



Samet ayrıca, "Maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Özgüvenimiz arttı. Bu sevinci bu geceden sonra unutup Portekiz maçına odaklanacağız. Sadece bir maç kazandık. Gruptan çıkana kadar konsantrasyon devam edecek. Son saniyede kalbim biraz durdu. Çok korktuk. Allahımıza şükürler olsun, üstesinden geldik. İnşallah gruptan çıkarız. Ülke olarak her şeyi hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İLK 11'DE ÇIKTI, BERABERLİĞİ ÖNLEDİ



EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan'a karşı da ilk 11'de görev alan Samet, maç boyunca yaptığı önemli işlerle dikkat çekti. Milli futbolcu, maçın son anlarında takımımıza galibiyeti getiren müdahaleyi de yaparak geceye damga vuran isimlerden oldu.



Maçın sonlarına 2-1 geride giren Gürcistan, kalemizde gol aradı. Kullanılan serbest vuruşta Mert'i geçen ve direkten dönen topu Mikautadze tamamladı, boş kaleye giden sert topu Samet Akaydin kafasıyla kornere çeldi.



KORNER DÖNÜŞÜ BOŞ KALEYE GOLÜ ATTIK



Kornerde Gürcistan kalecisi Mamardashvili de kalemizde gol aradı. Atış kullanıldıktan sonra ceza alanı dışına açılan topu Kerem Aktürkoğlu aldı ve boş olan rakip kaleye doğru yöneldi ve boş kaleye golü atıp skoru belirledi: 3-1.