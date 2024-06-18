Kocaelispor, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Kocaelispor, Konyaspor'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı
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18 Haziran 2024 22:47
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Kocaelispor ailesi, taraftarlarımıza ilk transfer müjdesini verebiliriz. Konyaspor'dan sağ bek Ahmet Oğuz'la 2 yıllık anlaşma yapılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer biten transferleri sırasıyla açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen tecrübeli sağ bek, sözleşmesinin bitmesi üzerine yeşil-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

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