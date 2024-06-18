Milli haltercilerden 6 madalya daha

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler, 3'er altın ve gümüş madalya kazanarak toplamda 36. madalyasını kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli haltercilerden 6 madalya daha
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18 Haziran 2024 22:49
Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli halterciler, 3'er altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentinde Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, yıldız kadınlar 40 kiloda Fatma Sena Kolçak koparmada 53 kilo, silkmede 60 ve toplamda 113 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldız kadınlar 45 kiloda ise Aysu Bektaş, koparmada 64 kilo, silkmede 76 kilo ve toplamda da 140 kiloluk dereceleriyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliği elde etti.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 11 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 36'ya ulaştı.

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