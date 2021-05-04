Penaltısız kral Cyle Larin

Süper Lig'de 19 kez fileleri sarsan Beşiktaşlı yıldız, Avrupa liglerinde penaltı golü olmadan en fazla gol atmayı başaran oyuncu konumunda.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Penaltısız kral Cyle Larin
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04 Mayıs 2021 11:11
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sezonun en çok çıkış gösteren isim olan Cyle Larin, istatistikleriyle de Avrupa'da adından söz ettiriyor.

Bu sezon 41 resmi maçta forma giyip 23 kez fileleri sarsan Kanadalı futbolcu, bu gollerin 19'unu ligde kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, OPTA verilerine göre Avrupa liglerinde bu sezon penaltı golü atmadan en yüksek gol sayısına ulaşan isim oldu.

19 gollü Larin'i, 17 golle Sevilla'dan Youssef En-Nesyri takip ederken, Monaco'dan Kevin Volland 16 golle üçüncü sırada yer aldı.

Bu sezon Rize ve Hatay maçlarında 4'er gol atan Larin, aynı sezonda iki maçta 4 gol kaydeden ilk Beşiktaşlı unvanına da sahip.

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