Pelkas, hocasıyla görüştü; "Beni ortada oynat hocam"

Dimitris Pelkas'ın Beşiktaş maçı öncesinde Erol Bulut ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı

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Pelkas, hocasıyla görüştü; 'Beni ortada oynat hocam'
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19 Mart 2021 10:29
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Forvet arkası yerine sol kanatta oynatılması eleştiri konusu olan Dimitris Pelkas'ın Beşiktaş maçı öncesinde Erol Bulut ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yunan oyuncunun Erol Bulut'a, "Kendimi forvet arkasında çok daha rahat hissediyorum. Sol kanat yerine ortada oynamak her zaman verimimi arttırmıştır" dediği öğrenildi.

Bu arada dün bir açıklama yapan Pelkas, "Şampiyonluk noktasında her zaman inancımız var. Bazen ağaca değil ormana bakmak gerek. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Yeni hoca ve yeni oyuncular bana göre iyi bir çözüm değil. Derbide sahada savaşan bir Fenerbahçe olacak. Bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.



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