Pelicans, Zion'ın sezon bitmeden dönmesini bekliyor

The Athletic'ten Sam Amick, New Orleans Pelicans ekibinin, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın normal sezon bitmeden geri dönmesini beklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pelicans, Zion'ın sezon bitmeden dönmesini bekliyor
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13 Mart 2023 14:13
The Athletic'ten Sam Amick, New Orleans Pelicans ekibinin, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın normal sezon bitmeden geri dönmesini beklediğini söyledi.

Pelicans, geçtiğimiz hafta Williamson'ın sakatlığının iki hafta içinde yeniden inceleneceğini duyurmuştu.

Hamstring sakatlığı nedeniyle Ocak ayının başından beri forma giyemeyen Williamson, bu sezon 29 maçta 26.0 sayı, 7.0 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarına sahip.

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