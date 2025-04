New Orleans Pelicans, üst düzey basketbol operasyonları başkanı David Griffin'in görevine son verdiğini duyurdu.



Pelicans'ın sahibi Gayle Benson yaptığı açıklamada, "Bu zor bir karardı ancak ön ofisimize taze bir bakış açısı kazandırmak ve sürdürülebilir başarıyı hem saha içinde hem dışında inşa edebilmek adına gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, NBA Hall of Fame üyesi Joe Dumars, Griffin'in yerine geçmek için en güçlü aday konumunda. Dumars, 2003 yılında Yılın Yöneticisi seçilmiş ve Detroit Pistons'ı 2004'te NBA şampiyonluğuna taşımıştı.



Hâlihazırda NBA'de basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Dumars'ın, hafta sonuna kadar Pelicans ile anlaşmaya varması bekleniyor.



Griffin yönetimindeki Pelicans, toplamda 209 galibiyet ve 263 mağlubiyet aldı. 2024-25 sezonunu ise 21-61 ile ligin 27. sırasında tamamladı.



New Orleans, Griffin döneminde 2022 ve 2024 yıllarında play-off yaptı ancak her iki seferde de ilk turda elendi.



Bu sezon öncesi sağlam bir kadro kurmasına rağmen, Zion Williamson, Herb Jones, Trey Murphy III ve Dejounte Murray gibi önemli oyuncuların uzun süreli sakatlıkları takımın rekabet gücünü kırdı.



Başantrenör Willie Green'in görevi ise devam edecek. Ancak Griffin'in yerine gelecek olan yeni yönetici, Green'in geleceği konusunda nihai söz sahibi olacak.



David Griffin, Cleveland Cavaliers'taki başarılı döneminin ardından 2019 yılında büyük beklentilerle Pelicans'a katılmıştı. Cavaliers'ta görev yaptığı dönemde LeBron James'in takıma dönüşünde önemli rol oynamış ve 2016 şampiyonluğunun mimarlarından biri olmuştu.