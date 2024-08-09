Pedro Neto Chelsea yolcusu!

Chelsea, Wolverhampton'dan Pedro Neto'yu 70 milyon euro sabit ücret ve 3.5 milyon euro bonusla transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Pedro Neto Chelsea yolcusu!
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09 Ağustos 2024 16:23
Chelsea, Wolverhampton'dan Pedro Neto'yu transfer etmek için anlaşma sağladı. Londra temsilcisi, Neto için 70 milyon euro sabit transfer ücreti ve 3.5 milyon euro'ya kadar bonus ödeyecek.

İSTATİSTİKLERİ

24 yaşındaki futbolcu, Wolves ile geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giydi, iki gol ve dokuz asist yaptı. Sezon sonunda sakatlıkları atlatarak Portekiz milli takımında Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. Neto, turnuvanın grup aşamasında forma giymesine karşın son 16 turunda ve çeyrek finalde forma şansı bulamadı.

8. TRANSFER

Bu yaz Chelsea, Tosin Adarabioyo (Fulham), Omari Kellyman (Aston Villa), Marc Guiu (Barcelona), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City), Renato Veiga (Basel), Caleb Wiley (Atlanta United) ve Aaron Anselmino (Boca Juniors) gibi isimleri kadrosuna kattı.

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