Paul: "Phoenix'e, millete bir şeyler öğretmeye gelmedim"

Phoenix Suns'ın yeni yıldızı Chris Paul, yaşlanmadığını ve hala basketbol oynayabileceğini söyledi.



Paul, bilgisini yeni nesil yıldızlara aktarabilecek veteran bir oyuncu olarak Suns'a geldiği algısından biraz rahatsız olduğunu belirtti:



"Kesinlikle James Naismith falan değilim. Ben bu işi eğlenerek yapıyorum. Öncelikle şunu diyeyim, buraya millete bir şeyler öğretmeye gelmiyorum. Devin Booker'ın takım arkadaşıyım. Basketbol oynamak ve rekabet etmek için buradayız ve ben buna bu şekilde yaklaşıyorum."



35 yaşındaki Paul, geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder'da hala yüksek bir seviyede oynayabildiğini göstermiş ve maç başına 17.6 sayı ile 6.7 asist ortalamalarıyla, kariyerinde 10'uncu kez All-Star seçilmişti.



"KİMSEDEN YAPMADIĞIM BİR ŞEYİ İSTEMEM"



Şimdi Suns oyuncuları, zorlu bir takım arkadaşı olduğuna dair bir ünü olan Paul ile aynı takımda olacaklar. Liderlik tarzının yıllar içinde geliştiğini söyleyen CP3, yine de her zamanki gibi kazanmaya kararlı:



"Her zaman doğru olduğunu veya herkese uyan bir tarz olduğunu söyleyemem. Ama kimseden benim yapmayacağım bir şeyi yapmasını istemem."



Paul, genç bir takıma sahip olmanın, bunun temiz bir sayfa anlamına gelmesi olduğundan ötürü bazen güzel bir şey olduğunu da sözlerine ekledi:



"Geçen yıl öğrendiğim en önemli şey, kendi hikayenizi yazabileceğinizdir. Bence ekibimizin yaptığı büyük şey buydu. Hiçbiriniz alınmasın ama tahminleriniz ya da beklentileriniz umurumuzda değildi. Bizimle soyunma odasında değildiniz. İşi yapmak zorunda olan bizleriz."



