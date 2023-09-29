Paul Onuachu rekor peşinde

Trabzonspor'un 2.01'lik golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor maçına zoru başarmak için çıkacak. Nijeryalı santrfor, bu hafta da ağları sarsarsa yakın tarihte görülmemiş şekilde Trabzonspor'a transfer olduğu ilk sezonundaki ilk üç maçında da gol atan ilk futbolcu olacak.
Onuachu, ilk iki maçı olan Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırmıştı. 24 golle krallık yaşayan son Trabzonsporlu olan Sörloth bile ligdeki ilk üç maçında bir gol atabilmişti.
2 KEZ YAPILDI AMA…
Son15 sezonda ligdeki üç maçında da gol atan iki Trabzonsporlu var: Burak Yılmaz ve Anthony Nwakaeme. Ancak bunu Burak ikinci, Nwakaeme ise üçüncü sezonunda başarmıştı.
Onuachu, ilk iki maçı olan Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırmıştı. 24 golle krallık yaşayan son Trabzonsporlu olan Sörloth bile ligdeki ilk üç maçında bir gol atabilmişti.
2 KEZ YAPILDI AMA…
Son15 sezonda ligdeki üç maçında da gol atan iki Trabzonsporlu var: Burak Yılmaz ve Anthony Nwakaeme. Ancak bunu Burak ikinci, Nwakaeme ise üçüncü sezonunda başarmıştı.