Paul Onuachu rekor peşinde

Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor karşısında da gol atmayı başarırsa kulüp tarihine geçmeyi başaracak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Paul Onuachu rekor peşinde
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29 Eylül 2023 10:38
Son güncelleme 29 Eylül 2023 10:40
Trabzonspor'un 2.01'lik golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor maçına zoru başarmak için çıkacak. Nijeryalı santrfor, bu hafta da ağları sarsarsa yakın tarihte görülmemiş şekilde Trabzonspor'a transfer olduğu ilk sezonundaki ilk üç maçında da gol atan ilk futbolcu olacak.

Onuachu, ilk iki maçı olan Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırmıştı. 24 golle krallık yaşayan son Trabzonsporlu olan Sörloth bile ligdeki ilk üç maçında bir gol atabilmişti.

2 KEZ YAPILDI AMA…

Son15 sezonda ligdeki üç maçında da gol atan iki Trabzonsporlu var: Burak Yılmaz ve Anthony Nwakaeme. Ancak bunu Burak ikinci, Nwakaeme ise üçüncü sezonunda başarmıştı.



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