Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, oğlu Bronny ile aynı takımda oynama fikrinden "artık uzaklaştığı" iddia edildi.



Lakers yıldızı LeBron ve bu yılın NBA Draftı'na katılacak olan oğlu Bronny James'in menajeri olan Klutch Sports CEO'su Rich Paul, baba ve oğlunun 2024 NBA Draftı'nda "paket anlaşma" olacağına dair söylentileri yalanladı.



Paul, ESPN'den Jonathan Givony'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



"LeBron, Bronny ile oynama fikrinden uzaklaşmış durumda. Oynarsa oynar, oynamazsa oynamaz. Lakers'ın Bronny'yi 55'inci sırada seçmesi durumunda LeBron'un kontratını yenileyeceğine dair bir anlaşma yapılmış falan değil. Eğer durum böyle olsaydı, takıma onu 17'inci sıradan seçmelerini söylerdim.



Lakers, Bronny'yi draft etse de LeBron'un tekrar kontrat imzalamama şansı var. Bu arada LeBron, Phoenix'e minimum anlaşmayla falan gitmez. Bu söylentiye de bir son verebiliriz."



ESPN'den Brian Windhorst, 13 Mayıs'ta 'Get Up' programında "Paul'un geçtiğimiz birkaç ay içinde 'Bronny James'i seçen takımın LeBron'u alacağına' dair konsepti kafalardan silmek için yoğun çaba sarf ettiğini" bildirmişti.





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