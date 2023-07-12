Pau Torres'in yeni takımı belli oldu

Gelecek sezon Premier Ligde güçlü bir kadro kurmak isteyen Aston Villa kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Aston Villa en son Villareal forması giyen İspanyol stoper Pau Torres'i kadrosuna kattığını açıkladı.



EMERY'NİN ESKİ ÖĞRENCİSİ



Pau Torres'in talibi çok olmasına karşın Aston Villa'ya transfer olma sebeplerinden biri de Unai Emery'nin eski öğrencilerinden olması.



Villareal döneminde beraber çalışan ve Şampiyonlar Ligi yarı finali gören Pau Torres'in, Aston Villa'ya transfer olmasında ki en büyük etkenlerden biri olduğu söylendi.



35 MİLYON



Aston Villa bu transfer için Villareal'e 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi Pau Torres'e hoş geldin mesajı yayınladı.



Yapılan açıklamada ise sözleşme süresine dair bir açıklamada bulunulmadı.



39 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Villareal formasıyla 39 resmi maça çıkan Pau Torres bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.



