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Pau Gasol, Warriors bünyesinde işe başlayabilir

NBA'in eski yıldızlarından Pau Gasol, Golden State Warriors bünyesinde olası bir rol için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA'in eski yıldızlarından Pau Gasol, Golden State Warriors bünyesinde olası bir rol için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Eski oyuncu J.J. Redick'in 'The Old Man & The Three' isimli podcast'inde yer alan Gasol, Warriors'ın olası bir ortaklık için kendisini canıyürekten karşıladığını söyledi:

"Bir ekiple muhtemel bir rol arayışındayım. Warriors ile yaptığım görüşmeleri biraz gizli tutuyordum ve kendileri toplantıların bir parçası olmam, oyuncuları biraz görmem ve bazı adamlarla konuşmam için kapılarını seve seve açmışlardı. Güzel bir tecrübeydi ve gelecekte bunu belki daha fazla yapabilirim."

Gasol yine de, Golden Staet ile karşılıklı bir anlaşmaya varmadan önce tam olarak ne istediğini anlamak için zaman ayırmak istediğini de sözlerine ekledi:

"Ama yine de, hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Hissetmek, öğrenmek, gözlemlemek ve benim için mantıklı olan şeye doğru kendi kendime yönelmek istiyorum."

İspanyol efsane, Warriors'ta hedeflediği pozisyonun yönetim, oyuncu gelişimi veya benzeri bir konumda olup olmadığını ise tam olarak belirtmedi.


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