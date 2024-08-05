San Antonio Spurs'ün efsane oyunculaından Tony Parker, takımın yıldız ismi Victor Wembanyama'yı Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'e benzetti.



Yahoo Sports'tan Kerri Walsh Jennings'e konuşan Parker, NBA'e yüksek beklentilerle giren ve bunların bir kısmını henüz ilk yılında karşılamayı başaran Wembanyama'nın, geçirdiği ilk sezon sonrası James ile karşılaştırılmasının oldukça doğal olduğunu dile getirdi:



"Baskıdan veya beklentilerden rahatsız olmuyor. Bu açıdan biraz LeBron'a benziyor. Lige gelmeden önce bu kadar beklentiyle karşılanması konusunda kıyaslanabilecek tek kişi LeBron James. Ve Victor, Spurs'le çaylak sezonunda oynadığı oyunla inanılmaz bir iş başardı. Bunun Spurs ile birçok şampiyonluğa ve Fransız basketbolu için birçok madalyaya dönüşmesini umuyorum."



20 yaşındaki Wembanyama, çaylak sezonunu maç başına 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist, lig lideri 3,6 blok ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı.



Yılın Çaylağı ödülünü almasının yanı sıra Spurs yıldızı, çaylak ve savunma ilk beşlerine seçilmiş ve Yılın Savunmacısı ödülü adayları arasında Rudy Gobert'in ardından ikinci sırada yer almıştı.





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