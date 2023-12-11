Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Kopenhag - Galatasaray karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.
iddaa, Galatasaray'a 2.25 oran belirledi ve temsilcimizi Parken'deki maçta favori olarak gösterdi.
Beraberliğe 3.48, Kopenhag'a ise 2.49 oran belirlendi.
Karşılaşmada 2.5 gol alt için 2.19, 2.5 gol üst için 1.50 oran verildi.
Galatasaray'ın gruptan çıkmak adına mutlak kazanmak zorunda olduğu maç salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
KOPENHAG - GALATASARAY KARŞILAŞMASINA İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
iddaa, Galatasaray'a 2.25 oran belirledi ve temsilcimizi Parken'deki maçta favori olarak gösterdi.
Beraberliğe 3.48, Kopenhag'a ise 2.49 oran belirlendi.
Karşılaşmada 2.5 gol alt için 2.19, 2.5 gol üst için 1.50 oran verildi.
Galatasaray'ın gruptan çıkmak adına mutlak kazanmak zorunda olduğu maç salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
KOPENHAG - GALATASARAY KARŞILAŞMASINA İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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