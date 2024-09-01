Paris'te mücadele eden Para Tekvando Milli Takımı yurda döndü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazanan milli para tekvandocular yurda döndü.



İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen kafile, çiçeklerle karşılandı.



Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"2008'de başlayan paralimpik maceramız 2020'de Tokyo'da reel olarak katılım sağladık ve orada 6 kotanın tamamını almıştık ve 2 madalya kazanmıştık. Dünyada en fazla katılımla 2024 Paris Olimpiyatları'na 10'da 8 katılım hakkı elde ettik. Bu katılımı madalyaya çevirmek için Tokyo'dan bugüne çok ciddi bir program uyguladık. Çalıştık. Gelinen noktada Allah'ın izniyle 8 kotanın 5'ini madalyaya çevirdik. 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronzla dünyanın, olimpiyatın zirvesine oturduk. Çocuklarımızın hepsini alınlarından öpüyorum, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirdiler, İstiklal Marşı'mızı okuttular. Tarih yazdık. Beş madalya ile dünyada en fazla madalya alan ülke olduk, bizden sonra 3 madalya alan Özbekistan geldi. Rekorları kırdık. Para tekvandoda Allah'ın izniyle zirveye yerleştik. Bizlere duasını eksik etmeyen aziz milletimize, bize desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli Bakanımız Osman Aşkın Bak yanımızdan hiç ayrılmadı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."



"İlk altın madalyayı getiren sporcu olarak tarihe yeniden geçtim"



Erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazanan ve Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşatan Mahmut Bozteke, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyuz, gururluyuz. Altın madalyayı ülkemize getirdik. Bizi oraya milletimiz gönderdi, Eyfel'in bir parçası lazımdı, biz de onu alıp geldik. Üzerimize düşen görev buydu. Tarihi bir başarıydı. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra ikinci kez tarihi yazdık, ilk madalyayı ülkemize getirmiştim, şimdi ilk altın madalyayı getiren sporcu olarak tarihe yeniden geçtim. İnşallah Los Angeles'ta da altın madalya ile ülkemi gururlandırırım." ifadelerini kullandı.



57 kiloda gümüş madalya kazanan Gamze Gürdal da mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Madalya alan, alamayan tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Bize desteğini esirgemeyen Türk halkına, bakanımıza, federasyon başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok zorlu ve uzun bir süreçti. Bunun altından çok iyi kalktık. Herkesin emeğine sağlık." şeklinde konuştu.



70 kiloda gümüş madalya kazanan Fatih Çelik ise şu ifadeleri kullandı:



"Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz burada madalyanın gözüken yüzüyüz, arkada gözükmeyen çok kişi var. Başta Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Federasyon Başkanımız Metin Şahin'e, teknik direktörümüze, milli takım antrenörlerimize, bize desteklerini esirgemeyen ailelerimize ve tüm ülkemize çok teşekkür ediyoruz. Burada gümüş madalya kazandım, inşallah Los Angeles'ta altın madalya alacağım."



"Takım olarak ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösterdik"



Gümüş madalya kazanan milli sporcu Ali Can Özcan da onurlu ve gururlu olduklarının altını çizerek, "Sadece bireysel anlamda değil takım olarak ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösterdik. Kendimizi kanıtladık. Sonuçlar daha iyi olabilirdi ama buna da şükür. İnşallah Los Angeles olimpiyatlarında en az 5 altınla dönüp ülkemizi daha da gururlandırmak istiyoruz. Bu süreçte yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Egospor Kulübüne, antrenörlerim Fatih Arı ve Gökhan Nazlı'ya çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız hep yanımızda oldu, hiçbir şeyimizi eksik etmedi. Umarım hep beraber daha güzel günler göreceğiz." açıklamasında bulundu.



Bronz madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ise "Üç senenin verdiği çok büyük bir çalışma var. Şu ortama baktığımızda ve madalyayı boynumuza taktığımızda bütün her şeyi unutuyoruz. Bütün zorlu sürecin ne kadar güzel ve keyifli olduğunu hatırlatıyor. Bronz madalya aldığım için çok gururluyum. İki repesaj maçına çıktım, asla madalya hırsımdan vazgeçmedim. Bu süreç çok zorluydu." ifadelerini kullandı.





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