Paris Saint Germain, Monaco karşısında kupaya uzandı

Fransa Süper Kupa Finali'nde PSG, Monaco'yu 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Paris Saint Germain, Monaco karşısında kupaya uzandı
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05 Ocak 2025 21:53
Fransa Süper Kupa Finali'nde Paris Saint Germain ile Monaco karşı karşıya geldi.

Stadium 974'te oynanan maçta PSG, Monaco'yu 1-0 yenerek kupaya uzandı.

PSG'ye kupayı getiren golü, 90+2. dakikada Ousmane Dembele attı.

12. KUPA

PSG, elde ettiği bu kupayla birlikte Fransa Süper Kupası'nı üst üste 10'uncu, toplamda 12 kez müzesine götürmüş oldu.

 

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