Paris Saint Germain, Monaco karşısında kupaya uzandı

Fransa Süper Kupa Finali'nde Paris Saint Germain ile Monaco karşı karşıya geldi.
Stadium 974'te oynanan maçta PSG, Monaco'yu 1-0 yenerek kupaya uzandı.
PSG'ye kupayı getiren golü, 90+2. dakikada Ousmane Dembele attı.
12. KUPA
PSG, elde ettiği bu kupayla birlikte Fransa Süper Kupası'nı üst üste 10'uncu, toplamda 12 kez müzesine götürmüş oldu.
Stadium 974'te oynanan maçta PSG, Monaco'yu 1-0 yenerek kupaya uzandı.
PSG'ye kupayı getiren golü, 90+2. dakikada Ousmane Dembele attı.
12. KUPA
PSG, elde ettiği bu kupayla birlikte Fransa Süper Kupası'nı üst üste 10'uncu, toplamda 12 kez müzesine götürmüş oldu.