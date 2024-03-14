Paris Saint-Germain, Mbappe'nin alternatifini buldu bile

PSG, sezon sonunda Kylian Mbappe'nin yerine Liverpool'dan Luis Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sezon sonunda yolların ayrılmasının beklendiğim yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin alternatifleri için şimdiden arayışa başladı. RMC Sport'un haberine göre; PSG, Mbappe'nin yerine Liverpool'un Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı düşünüyor. Habere göre; Mbappe'nin ayrılığı sonrası için belirlenen aday listesinde Luis Diaz'ın en üstte yer aldığı ifade edilse de transferde henüz bir aşama kaydedilmediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol 5 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Paris Saint-Germain, Mbappe'nin alternatifini buldu bile
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14 Mart 2024 15:43
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sezon sonunda yolların ayrılmasının beklendiğim yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin alternatifleri için şimdiden arayışa başladı.

RMC Sport'un haberine göre; PSG, Mbappe'nin yerine Liverpool'un Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı düşünüyor.

Habere göre; Mbappe'nin ayrılığı sonrası için belirlenen aday listesinde Luis Diaz'ın en üstte yer aldığı ifade edilse de transferde henüz bir aşama kaydedilmediği belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol 5 asist yaptı.

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