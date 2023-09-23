Papu Gomez'den emeklilik sinyali

Sevilla'nın ardından herhangi bir kulüple anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Papu Gomez, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



Gomez, "Sevilla'da kalmaktan keyif alıyorum. Doğru fırsatı bekliyorum. Eğer gelmezse, emekli olmayı düşünebilirim. Futbol için her şeyimi verdim ve sonunda acı çekmek istemiyorum" dedi.



Arjantinli futbolcu sözlerine, "Geriye dönüp baktığımda bir Dünya Kupası kazandığımı görmek olağanüstü. Kariyerimdeki tüm sıkı çalışma ve özverinin karşılığını hiç hayal etmediğim bir şekilde aldığımı fark etmemi sağlıyor" diye sürdürdü.



35 yaşındaki futbolcu, "Arjantin her zaman kalbimde olacak olsa da yaşamak istediğim yer Avrupa. Ancak kesin olan bir şey var, Bergamo'ya dönmek istemiyorum." diye konuştu.



