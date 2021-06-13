Papiss Cisse taarruzu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Papiss Cİsse transferini bir an evvel bitirebilmek için harekete geçti.

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Papiss Cisse taarruzu
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13 Haziran 2021 13:03
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cissee, transferinde hareketli günler yaşanıyor.

Yöneticiler bu futbolcunun transferini bitirmek üzere harekete geçerken Bulut ise transferi yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'den ve Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Papiss Cissee transferine onay veren ve alınması için yönetime rapor sunan Teknik Direktör Erol Bulut, tecrübeli ismin gelmesi için çaba gösteriyor.

Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ise Papiss Cissee için görüşmeler yaparken, transferi noktalamayı hedefliyorlar.


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