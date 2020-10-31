Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Galatasraay karşılaşmasının ardından A Spor canlı yayınında eleştirilere cevap verdi.



"TYLER BOYD'U VERMEDİLER"



'Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u neden düşünmediniz?' şeklindeki eleştirilere yanıt veren Fatih Mert "Tyler Boyd'u nasıl alacaktık? Beşiktaş, Boyd'u kiralamaya çıkarmadı, transfer bittikten sonra lisansını askıya aldılar. Sergen Yalçın ile transfer için görüştük ama Tyler Boyd'u bize önermediler." dedi.



"PAPIS CISSE İLE GÖRÜŞTÜK"



Alanyaspor'dan ayrılan ve sonrasında Fenerbahçe'ye imza atan Papiss Cisse ile görüştüklerini söyleyen Fatih Mert "Papiss Cisse'yi almak istedik, 1 Milyon 300 Bin € istedi. Cisse'yi alsaydık, bütçenin 4'te 1'ini kullanmış olurduk." ifadelerini kullandı.



"ALİ KOÇ VE EMRE İLE GÖRÜŞTÜK"



Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ü de istediklerini söyleyen Fatih Mert "Deniz Türüç için Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile görüştük ama takımda kalmak istiyordu. Sonrasında Başakşehir'e gitti." şeklinde konuştu.



