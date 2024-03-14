PAOK 5 golle çeyrek finalde!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda PAOK, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Dinamo Zagreb'i 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PAOK 5 golle çeyrek finalde!
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14 Mart 2024 22:49
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında PAOK ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden PAOK, sahasında 5-2 kazanarak çeyrek finale kaldı. 

PAOK'a turu getiren golleri 27. dakikada Rahman Baba, 33 ve 72. dakikada Koulierakis, 42. dakikada Brandon Thomas ve 88. dakikada penaltıdan Zivkovic kaydetti. 

Dinamo Zagreb'in tek golü 49. dakikada Arber Hoxha'dan geldi. 

Çeyrek finale kalan PAOK'un rakibi, cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek kurada belli olacak.

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