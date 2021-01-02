Pandev: "En büyük pişmanlığım Galatasaray"

Makedon yıldızı Goran Pandev, Galatasaray'a transferinin en büyük kariyer hatası olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pandev: 'En büyük pişmanlığım Galatasaray'
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02 Ocak 2021 00:38
Eski Galatasaraylı Goran Pandev, sarı kırmızılı takımda yaşadığı deneyimi kariyer hatası olarak değerlendirdi.

Pandev ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray günleriyle ilgili sorulan soruya kısa bir cevap vererek, hata yaptığını kabul ettiğini söyledi. Pandev kendisine sorulan, "Galatasaray macerasında neler yaşandı? Farklı bir oyun tarzı ve daha önce hep ailen nedeniyle İtalya'dan ayrılmak istemediğini söylemiştin? Neler söylersin?" sorusuna Pandev şu yanıtı verdi:

"Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu"

2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve sezon sonunda Genoa'ya transfer olan Makedon futbolcu, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

37 yaşındaki oyuncu, Makedonya Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başarmıştı.



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