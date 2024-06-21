Panathinaikos'tan 30 milyon euro'luk karar!

Panathinaikos, golcü futbolcusu Fotis Ioannidis'in bonservis bedeli belirledi.



Fransız basınında yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro bekliyor.



Sporting'in Ioannidis transferi için daha önce girişimlere başladığı ancak Panathinaikos'un 30 milyon euro'luk beklentisi nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı kaydedildi.



Yunan golcü ile şu anda İtalya'dan Bologna ve İngiltere'den Ipswich Town'un ilgilendiği öne sürüldü.



Panathinaikos'ta geçen sezon 44 maçta süre bulan Ioannidis, 23 gol attı ve 9 asist yaptı.





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