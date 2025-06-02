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Panagiotis Angelopoulos: "Ergin Ataman tutuklansın"

Panagiotis Angelopoulos, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada Ergin Ataman'ın tutuklanması gerektiğini söyledi.

calendar 02 Haziran 2025 09:40
Panagiotis Angelopoulos: 'Ergin Ataman tutuklansın'
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Yunanistan Ligi final serisindeki ikinci maçında Olympiakos, pazar akşamı sahasında ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durum 1-1'e geldi. Buna karşın saha dışı olaylar, saha içini tamamen gölgede bıraktı.

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, maçtan önce yaşanan gerginlikten dolayı salondan olaylı bir şekilde çıkarıldı. Ergin Ataman ise maç sonu Olympiakos taraftarına öfke saçtı ve tribünlerden "Türkiye'ye küfredildiğini' söyledi. Bunun üzerine Ataman, Olympiakos taraftarı için 'P*' ifadesini kullandı.


Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Angelopoulos kardeşler, maç sonu Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye çıkarak yaşananlara dair konuştular. Kardeşlerden biri olan Panagiotis Angelopoulos, Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamalarına değindi.

Angelopoulos, Ergin Ataman'ın 'tutuklanması' gerektiğini söyledi:

"Ataman, Olympiakos taraftarına 'p*ç' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p*ç' diyemez. Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman'ın, hem de Giannakopoulos'un yaptıkları kabul edilemez."

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