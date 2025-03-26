Pablo Laso: "Anadolu Efes hak etti"

Anadolu Efes'in Euroleague'de Baskonia'yı 92-76 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Baskonia koçu Pablo Laso, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pablo Laso: 'Anadolu Efes hak etti'
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26 Mart 2025 23:06
Son güncelleme 26 Mart 2025 23:11
Anadolu Efes'in Euroleague'de sahasında konuk ettiği Baskonia'yı 92-76 mağlup ettiği mücadelenin ardından Baskonia Başantrenörü Pablo Laso açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU EFES HAK ETTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Laso, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Efes için hak edilmiş bir galibiyetti. Son çeyrekte enerjileri bizden fazlaydı. Hücum ribauntlarını kaybetmemiz dışında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Efes gibi bir takım karşısında galibiyet alamadık. Üçlükleri çok iyiydi. Efes'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ribauntlar bu oyunda çok önemliydi çünkü karşı tarafta eşleşmesi zor oyuncular vardı. Hücum ribauntlarını alıp kolayca şans buldular." ifadelerini kullandı.

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