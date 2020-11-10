Pablo Caro: 'Beşiktaş, Gaich için teklif yaptı'

CSKA Moskova'nın Arjantinli forveti Adolfo Gaich'in menajeri Pablo Caro, Rusya'dan Meta Ratings'e konuştu.
İşte Pablo Caro'nun açıklamaları:
"Gaich CSKA'ya transfer olurken Leeds United'ın da istediği ve 30 milyon euro önerdiği iddiaları vardı. Doğru mu?"
- Evet, bu iddiaları duydum. Doğrular. Ancak, biz Leeds ile hiç konuşmadık.
"Başka kulüpler oldu mu?"
- Ekimin ilk günleriydi. Transfer dönemi kapanmak üzereydi. 3 Avrupa kulübü Gaich için teklif yaptı. Rusya'da yeterli oynama fırsatı bulamadı. Beşiktaş, Feyenoord ve Sheffield United'dan teklifler geldi. Onlar Gaich için gerekli bedeli ödemeye hazırdı.
"CSKA'dan favori oyuncuların var mı?"
- İki favorim var. Bir tanesi Nikola Vlasic. Çok güçlü bir oyuncu. Bence Rusya Premier Ligi'nin en iyilerinden biri. İkincisi Chidera Ejuke. CSKA, onu Heerenveen'den transfer etti. Bu oyuncular CSKA'yı lig şampiyonu yapar.
İşte Pablo Caro'nun açıklamaları:
"Gaich CSKA'ya transfer olurken Leeds United'ın da istediği ve 30 milyon euro önerdiği iddiaları vardı. Doğru mu?"
- Evet, bu iddiaları duydum. Doğrular. Ancak, biz Leeds ile hiç konuşmadık.
"Başka kulüpler oldu mu?"
- Ekimin ilk günleriydi. Transfer dönemi kapanmak üzereydi. 3 Avrupa kulübü Gaich için teklif yaptı. Rusya'da yeterli oynama fırsatı bulamadı. Beşiktaş, Feyenoord ve Sheffield United'dan teklifler geldi. Onlar Gaich için gerekli bedeli ödemeye hazırdı.
"CSKA'dan favori oyuncuların var mı?"
- İki favorim var. Bir tanesi Nikola Vlasic. Çok güçlü bir oyuncu. Bence Rusya Premier Ligi'nin en iyilerinden biri. İkincisi Chidera Ejuke. CSKA, onu Heerenveen'den transfer etti. Bu oyuncular CSKA'yı lig şampiyonu yapar.