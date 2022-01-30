Özlem Ceren Dursun: 'Olimpiyatlar en büyük hayalimdi'

Milli sporcu Özlem Ceren Dursun, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında mücadele verecek.



Bolu'nun Gere'de ilçesinde doğan 19 yaşındaki Özlem Ceren, 7 yıl önce kayak sporuna başladı.



Bu alanda kendini geliştiren ve birçok başarıya imza atan Özlem Ceren, 3 yıldır milli takımda yer alıyor.



Türkiye'yi Pekin'de temsil edecek 7 sporcudan biri olan Özlem Ceren, kayaklı koşuda başarılı olmak için yarışacak.



Dursun: "Dünyanın en iyileriyle yarışacağım"



Milli kayakçı Özlem Ceren Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat öncesi hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.



Kendisine destek veren ailesi ve antrenörlerine teşekkür eden Özlem Ceren, şu ifadeleri kullandı:



"Her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlar benim de en büyük hayalimdi. Bu kadar küçük yaşta hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Kısa mesafe yarışı koşacağım için çok heyecanlıyım. İlk defa bu kadar büyük bir yarışa katılıyorum. Dünyanın en iyileriyle yarışacağım. İlk tecrübem olacağı için yerimi kestiremiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk 60'a girmeyi hedefliyorum. Antrenmanlarıma 2 sene boyunca çok sıkı, disiplinli ve yüksek konsantrasyonla çalıştım. Hayalim olan olimpiyata gitmenin mutluluğunu yaşıyorum."





İLGİLİ VİDEO