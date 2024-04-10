Özge Bayrak Bağcı, son 16'ya yükseldi

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlarda son 16 turuna yükseldi.



Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turda İngiliz Lisa Curtin'i yenen Özge, ikinci turda Litvanyalı Samanta Golubickaite ile karşılaştı.



Rakibini 21-10 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, son 16 turuna kaldı.



Özge, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Danimarkalı Line Hojmark Kjaersfeldt ile karşı karşıya gelecek.



Milli sporcu, 2014 yılında tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü olmuştu.





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