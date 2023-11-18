ÖZET İZLE: Panathinaikos 90-76 Virtus Bologna

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Ergin Atamanlı Panathinaikos ile Luca Banchi yönetimindeki Virtus Bologna karşı karşıya geldi. Nikos Galis Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 90-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'deki 200. galibiyetini aldı.
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou 24 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.
Ev sahibi ekip Panathinaikos, bu galibiyetle birlikte galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Virtus Bologna ise üçüncü yenilgisini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'deki 200. galibiyetini aldı.
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou 24 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.
Ev sahibi ekip Panathinaikos, bu galibiyetle birlikte galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Virtus Bologna ise üçüncü yenilgisini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ