ÖZET İZLE: Panathinaikos 90-76 Virtus Bologna

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Ergin Atamanlı Panathinaikos ile Luca Banchi yönetimindeki Virtus Bologna karşı karşıya geldi. Nikos Galis Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 90-76 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'deki 200. galibiyetini aldı.



Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou 24 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.



Ev sahibi ekip Panathinaikos, bu galibiyetle birlikte galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Virtus Bologna ise üçüncü yenilgisini aldı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



