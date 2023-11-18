ÖZET İZLE: Panathinaikos 90-76 Virtus Bologna

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Ergin Atamanlı Panathinaikos, Virtus Bologna'yı 90-76 yendi. Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman, EuroLeague'deki 200. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE: Panathinaikos 90-76 Virtus Bologna
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18 Kasım 2023 00:55
Son güncelleme 18 Kasım 2023 01:07
THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Ergin Atamanlı Panathinaikos ile Luca Banchi yönetimindeki Virtus Bologna karşı karşıya geldi. Nikos Galis Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 90-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'deki 200. galibiyetini aldı. 

Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou 24 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı. 

Ev sahibi ekip Panathinaikos, bu galibiyetle birlikte galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Virtus Bologna ise üçüncü yenilgisini aldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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