Ozan Tufan mesajı aldı; 'Çalışmazsan forma yok'

Konya'da Ozan Tufan'ın yerine genç Oğuz Kağan'ın ilk 11'de yer almasının altında yatan gerçek ortaya çıktı. F.Bahçe'nin Osmanlı beraberliği sonrası 11'deki yerini kaybeden Ozan'ın yaptığı ekstra çalışmaları bıraktığı, performansının da düştüğü öğrenildi. Ozan'ın, oynatılmamasındaki ana sebebin Aykut Kocaman olduğunu düşündüğü ve bu nedenle motivasyonunu kaybettiği kaydedildi.Kocaman'ın da genç futbolcunun antrenman performansına bu şekilde tercihleriyle yanıt verdiği,dediği ifade ediliyor.Ozan Tufan, hocası Kocaman'ın Oğuz Kağan hamlesi ile verdiği mesajı aldı. Milli futbolcu yeniden özel çalışmalara başladı. Dün sosyal medyadan yaptığı antrenman paylaşımının altına "Durmak yok" notunu düşdü.Aykut Kocaman'ın sözlerinin tercümesi şudur: "Ozan'ın oynamaması kararı teknik değil; idaridir..." Yani Ozan'ın futbolculuğundan çok, yedek kalma sürecindeki davranışları, konuştukları ve hatta takım arkadaşları hakkında söylediklerini, Aykut Kocaman değerlendirip bir karara varmış. Yoksa bu kadar "Devlet sırrı" olmazdı. Eğer oyuncu çalışmıyorsa Kocaman bunu; "Daha çok çalışması lazım" diye açıklardı, Valbuena'da olduğu gibi. Eğer kadro dışı değilse bu, hocanın ondan hala umutlu olmasındandır.Aykut hocanın söylemine katılıyorum. Her şeyi şeffaflık adına kamuoyu ile paylaşmaya gerek yok. Demek ki hoca, Ozan'ı geride görüyor. Takımın durumu ve Ozan'ın yedek kalması paralellik gösterdi. Moralini en çok Konya maçında Oğuz Kağan'ın tercih edilmesi bozmuştur. Futbolcunun 'Hoca bana taktı' psikolojisine bürünmeden, çalışıp yarışın içinde olması gerek. Eğer yine kadroya giremezse başka bir yere gitme şansı da var.