  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Ozan Tufan mesajı aldı; "Çalışmazsan forma yok"

Osmanlı maçından bu yana yedek kalan Ozan, ekstra çalışmaları bir kenara bırakmıştı, Oğuz Kağan hamlesi ile yeniden kendine geldi

Kaynak: Sabah
Ozan Tufan mesajı aldı; 'Çalışmazsan forma yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2017 10:07
Konya'da Ozan Tufan'ın yerine genç Oğuz Kağan'ın ilk 11'de yer almasının altında yatan gerçek ortaya çıktı. F.Bahçe'nin Osmanlı beraberliği sonrası 11'deki yerini kaybeden Ozan'ın yaptığı ekstra çalışmaları bıraktığı, performansının da düştüğü öğrenildi. Ozan'ın, oynatılmamasındaki ana sebebin Aykut Kocaman olduğunu düşündüğü ve bu nedenle motivasyonunu kaybettiği kaydedildi.

Kocaman'ın da genç futbolcunun antrenman performansına bu şekilde tercihleriyle yanıt verdiği, "Çalışmazsan gerekirse Oğuz'u oynatırım, yine de seni oynatmam" dediği ifade ediliyor.

'DURMAK YOK'

Ozan Tufan, hocası Kocaman'ın Oğuz Kağan hamlesi ile verdiği mesajı aldı. Milli futbolcu yeniden özel çalışmalara başladı. Dün sosyal medyadan yaptığı antrenman paylaşımının altına "Durmak yok" notunu düşdü.



GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Aykut Kocaman'ın sözlerinin tercümesi şudur: "Ozan'ın oynamaması kararı teknik değil; idaridir..." Yani Ozan'ın futbolculuğundan çok, yedek kalma sürecindeki davranışları, konuştukları ve hatta takım arkadaşları hakkında söylediklerini, Aykut Kocaman değerlendirip bir karara varmış. Yoksa bu kadar "Devlet sırrı" olmazdı. Eğer oyuncu çalışmıyorsa Kocaman bunu; "Daha çok çalışması lazım" diye açıklardı, Valbuena'da olduğu gibi. Eğer kadro dışı değilse bu, hocanın ondan hala umutlu olmasındandır.

METİN TEKİN DİYOR Kİ

Aykut hocanın söylemine katılıyorum. Her şeyi şeffaflık adına kamuoyu ile paylaşmaya gerek yok. Demek ki hoca, Ozan'ı geride görüyor. Takımın durumu ve Ozan'ın yedek kalması paralellik gösterdi. Moralini en çok Konya maçında Oğuz Kağan'ın tercih edilmesi bozmuştur. Futbolcunun 'Hoca bana taktı' psikolojisine bürünmeden, çalışıp yarışın içinde olması gerek. Eğer yine kadroya giremezse başka bir yere gitme şansı da var.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için