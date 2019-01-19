Bundesliga'nın 18. haftasında Stuttgart, taraftarı önünde Mainz'ı konuk etti. Hafta arasında Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı transfer eden Stuttgart, Mainz'a 3-2 mağlup oldu.Stuttgart'ta Galatasaray'dan transfer edilen Ozan Kabak, maç kadrosunda yer almadı.Mainz'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jean-Paul Boetius, 28. dakikada Jean-Philippe Matet, 72. dakikada Alexander Hack kaydetti. Stuttgart'ın gollerini ise 83. dakikada Nicolas Gonzalez, 85. dakikada Oliver Kempf attı.Stuttgart, bu sonuçla ligde 14 puanda kaldı. Mainz ise aldığı galibiyetle puanını 24'e çıkardı.Stuttgart, bir sonraki maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Mainz ise bir sonraki hafta sahasında Nürnberg'i konuk edecek.