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Osmanlıspor üç eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Osmanlıspor çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Numan Çürüksu ve Özer Hurmacı katılmadı.

Kaynak: AA
Osmanlıspor üç eksikle çalıştı
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22 Şubat 2018 17:12
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1 saat 40 dakika sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Numan Çürüksu ve Özer Hurmacı tedbir amaçlı katılmadı.
Futbolcular idmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla süren idman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Mor-sarılı oyuncular taktiğe yönelik maçla antrenmanı bitirdi.

Başkent ekibi, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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