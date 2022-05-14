Osman Zeki Korkmaz: 'Türk futboluna gençler kazandıracağız'

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un başarılı teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, bu sezon gösterdikleri performansı ve Türk futboluna kazandırdıkları gençlerden bahsetti.



Osman Zeki Korkmaz, lig maratonunda birçok formasyonu kullanarak başarılı işler yaptıklarını vurgularken, Play-Off'ta da oyun kültürlerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek "34 resmi müsabakada 4 farklı oyun formasyonu uyguladık. Oyun formasyonları farklı olsa da, temel stratejimiz daima sahanın her yerinde sayısal üstünlük sağlamak ve oyun hızına hükmetmek oldu. Bu sürecin sonunda play-Off oynamayı hak ettik. Şimdi bütün enerjimiz, inancımız ve vazgeçemeyeceğimiz oyun kültürümüzle Play-Off maçlarını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.



Türk futboluna yarışırken 4 genç isim kazandırdıklarını hatırlatan Osman Zeki Korkmaz "İstanbulspor bu sezona bir önceki sezon Play-Off oynayan takıma göre çok daha genç ve adat oyunculardan oluşan bir kadro ile başladı. Ligin en genç dört takımından biriyiz ve yükselme mücadelesi veren en genç takımız. Play-Off için yarışırken, Türk futboluna ve İstanbulspor'a 4 yeni genç oyuncu kazandırdık. Avrupa kulüplerinde sıklıkla öykünerek bahsettiğimiz "yarışırken yetiştirme" sürecine ülkemizden bir örnek oluşturduk. Ülke futbolu olarak daha da iyisini yapabiliriz." dedi.





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