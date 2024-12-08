Osman Zeki Korkmaz: 'Stadın atmosferi sebebiyle yenildik'

Uğur Okulları İstanbulspor'un çalıştırıcısı Osman Zeki Korkmaz, konuk oldukları Keçiörengücüne 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, istedikleri gibi maça başladıklarını ancak ilk yarıda hücum üretmekte sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Daha sonra 2 golde de kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek sahada uyumaya başladık, uyuduğumuz anlarda da biraz da stadın atmosferiyle ilk yarıda cezayı ağır kestiler." diye konuştu.



İkinci yarıda daha etkili ve iyi bir oyun sergilediklerini anlatan Korkmaz, "İkinci yarıda Keçiören'in ilk şutu 88. dakikada oldu kalemize, ikinci yarıda golü atıp ritmi yükselttikçe Türk futbolunun klasik sıkıntısı başladı; benim saydığım 6 kez yere yatan kalkmadı. İkinci yarı 4-5 de oyuncu değişikliği oldu ve oyunun sonuna İstanbulsporun gol aradığı anlara 5 dakika eklendi. Oyunun süresini 1. Lig'de çok çabuk eritiyoruz. İkinci yarı önde olanın da maçı oynamaması, yatması artık bir gelenek haline geldi. Ne yazık ki maçı yöneten irade de bu ekmeye yağ sürüyor. 5 dakika uzatma verildi, uzatma verildikten sonra da 45. saniyede oyun başladı ve 5 dakika 5 saniye sonra oyun bitti." ifadelerini kullandı.



Korkmaz, ikinci yarı çok fazla gol kaçırdıklarını, boş kaleye de atamadıkları belirterek, "Bunlar içsel sorunumuz onları hallederiz, biraz da top sizi sevecek ama ne yazık ki zamanı eritmeye çalışanlara izin veriliyor. İkinci yarı oynamak isteyen bir takım vardı, bir de oyunu eritmeye çalışan bir takım vardı. Bu sezon baktığım zaman camia takımlara 10-12 süre ekleniyor ama İstanbulspor olunca 'maç hemen bitsin', İstanbulspor kaybederse, kaybetsin', ilave süre oynatılmadı." değerlendirmesinde bulundu.







