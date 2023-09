Osman Yitenoğlu: ''Kupayı Türkiye'ye götürmek istiyoruz'

Down sendromlular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda favori olarak gösteriliyor.



Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, takım kaptanları Birkan Dikici ve Resul Orakçı ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Osman Yiğenoğlu ve takım kaptanı Gökhan Kotan, Padova kentinde başlayan organizasyonu AA muhabirine değerlendirdi.



Acar, uzun süren bir kamp dönemi geçirdiklerini, yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını belirterek, "Uzun çalışmalar sonucunda 2021'de yaşadığımız Avrupa Şampiyonluğu'nu inşallah 2023'te de ülkemize getirerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Kaptanlarım Birkan ile Resul yanımda herkes ilk maçımız Portekiz müsabakası için hazır. İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." diye konuştu.



İlk maçlarının Portekiz ile olduğunu, her maçtan sonra diğer rakip için konsantre olduklarını aktaran Acar, "Maç maç gidiyoruz, inşallah Portekiz'i yenip İtalya ve diğer rakiplerimizi de yenerek ismimizi finale yazdırmak istiyoruz. Tabii Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız şu an dünyanın parlayan yıldızı, dünyanın en iyi iki takımından birisi önümüzde de Türkiye'mizde düzenlenecek bir olimpiyat (2024 Trisome Oyunları) var. Burası da onun öncesinde son şampiyona, o yüzden burada birinci olarak olimpiyata daha rahat gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Futsal Milli Takım Kaptanı Birkan Dikici de bugün ilk maçın heyecanlı geçeceğini belirterek, "Hocamın da dediği gibi ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz. Bugün için çok çalıştık, tekrardan Avrupa şampiyonu olup kupayı Cumhurbaşkanımıza götürmek istiyoruz. Portekiz ile daha önceden de oynadık, nasıl oynadıklarını biliyoruz, ikinci rakibimiz İtalya olacak daha önce onu da yenmiştik iyi bir başlangıç yapacağız, diğer rakiplerimizi görmedik ama biz Türkiye olarak iyi oynayacağız. Avrupa şampiyonluğu ünvanımızı korumak istiyoruz." açıklamasında bulundu.



Futsal Milli Takımının ikinci kaptanı Resul Orakçı da "Türkiye'ye kupayı almadan dönmüyoruz." şeklinde iddialı olduklarını dile getirdi.



Yiğenoğlu: "Kupayı Türkiye'ye namağlup götürmek istiyoruz"



Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Osman Yiğenoğlu da Padova'da maçlarını oynayacakları salonda ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Basketbolcularımız da salonu tanıma fırsatı buldular. Macaristan, Finlandiya, Portekiz ve İtalya gibi rakiplerimizi de biraz izleme şansımız oldu. Çocuklar buraya geldikleri için çok mutlu oldular." dedi.



Başantrenör Ufuk Bulut ile salonda teknik ve taktik açıdan son çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yiğenoğlu, şöyle konuştu:



"İlk maçımızda Portekiz'den ilk galibiyeti de alarak turnuvaya galibiyetle başlamak istiyoruz. Grupta bizi zorlayacak takım yine İtalya olacaktır, bir önceki şampiyonada finalde kaybettiğimiz İtalya'yı finalde yenerek kupayı Türkiye'ye namağlup götürmek istiyoruz. Çocukların moralleri de çok yerinde umarım hiçbir aksilik yaşamadan tüm maçları kazanırız. Bu sefer teknik ekibimiz de çok hazır Ufuk Bulut hocamla birlikte saha içinde maç dışı faaliyetler ile aleyhimize oluşabilecek durumlar için de gereken her türlü tedbiri aldık. Bu sefer önceki şampiyonada olduğu gibi kazandığımız maçı haksızlıklar yapılarak kaybetmek istemiyoruz."



Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın Kaptanı Gökhan Kotan da "İlk antrenmanımızı yaptık, güzel geçti. Rakiplerimizi yeneceğiz ve finale çıkacağız, finalde de kazanıp ülkemize bir efsane kaptan olarak altın kupayı götüreceğim. Burada ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı göklere çektireceğiz, İstiklal Marşı'mızı okutacağız." değerlendirmesinde bulundu.