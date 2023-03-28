Osman Özköylü: 'Çok değerli 3 puan'

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, iyi bir takıma karşı ligin en değerli üç puanlardan bir tanesini aldıklarını söyledi.



Pendik Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade ederek, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Lig içerisindeki en değerli üç puanlardan bir tanesi oldu bugünkü maç. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı, çok iyi performans göstermiş, çok iyi sonuçlar almış, bulunduğu yeri sonuna kadar hak eden Keçiören takımına karşı alınmış bir galibiyet. Maça iyi başladık, pozisyonlara girdik ama çok talihsiz, hatamızdan kaynaklanan bir karmaşadan gol yedik ve mağlup duruma düştük. Tabii ki bu bizi demoralize etse de çabuk toparlandık. Kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik. Baskıyı kurduk. On kişi kalması rakibin işlerini biraz daha zorlaştırdı. Bizim için de önemli bir avantaj oldu. Bunu kabul etmek gerekir. Çünkü Rashad Muhammed takımın en etkili hücum silahlarından bir tanesi."



İkinci yarı baskı kurduklarını ve bunun sonuç verdiğini kaydeden Özköylü, "Futbolcular özverili bir şekilde çok iyi mücadele ettiler, doğru oynamaya çalıştılar. Çok yüksek oranda pas oranımız var. Galip geldik ve mutluyuz. Önümüzde ligin kaderini belirleyecek bir maç var. Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağımız müsabaka ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bir müsabaka olacak. Biz de zaman kaybetmeden o maça odaklanacağız." dedi.



Ligde altı maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını söyleyen Özköylü, "Pendikspor olarak hedefimiz Süper Lig. İlk 2 içinde yer alarak mı olur yoksa play-off'dan mı olur bilmiyorum. Samsunspor iyi bir seri yakaladı. Onları puan olarak yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Ama tüm odak noktamız Süper Lig olduğunu sezon başından beri dile getiriyoruz." ifadesini de kullandı.





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