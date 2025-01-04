Osimhen'den Osayi yanıtı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Osimhen'den Osayi yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 22:31
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Göztepe maçının ardından Osayi Samuel sorusuna cevap verdi.

Osimhen, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek vatandaşı Osayi Samuel ile Galatasaray ile ilgili konuşup konuşmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil." yanıtını verdi.

Osimhen'in, Osayi ile transfer için görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery