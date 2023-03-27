Osimhen'den Arsenal itirafı!

Napoli'nin golcü ismi Victor Osimhen, 18 yaşındayken Arsene Wenger'in kendisini Arsenal'e transfer etmek istediğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Osimhen'den Arsenal itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2023 17:37
Napoli'nin bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarıda bir numaralı pay sahiplerinden biri olan Victor Osimhen'den bir transfer itirafı geldi.

24 yaşındaki golcü futbolcu, 18 yaşındayken Arsene Wenger'in kendisini Arsenal'e transfer etmek istediğini söyledi.

Osimhen, "18 yaşındayken, Arsene Wenger ile konuştum ve Arsenal'e imza atmamı istedi. Ama o zamanlar Arsenal iyi bir seçenek değildi" sözlerini kullandı.

Bu sezon Napoli'de 29 maça çıkan Osimhen, 25 kez gol sevinci yaşadı.

Osimhen'in adı transferde Manchester United, Arsenal ve Chelsea ile anılıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery