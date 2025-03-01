Osimhen: 'Aklım şampiyonlukta, transferde değil'

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Yıldız futbolcu için başta Premier Lig devi Manchester United olmak üzere birçok takım devrede...
Bonservisi İtalyan ekibi Napoli ise Nijeryalı golcüyü sezon bitmeden satmak istiyor. Bunun için de Osimhen'in menajerine baskı yapıyor. Son günlerde yaşanan transfer hareketliliği üzerine Victor Osimhen'in menajerine talimat verdiği öğrenildi.
"AKLIM ŞAMPİYONLUKTA!"
26 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Sezon bitmeden kimseyle görüşmem. Transferi değil Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünüyorum. Bu sezon elde edeceğimiz şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız. 25. şampiyonluğu elde edeceğiz. Bu benim için de çok özel bir durum olacak. Tamamen buna odaklandım" dediği öğrenildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 75 MİLYON EURO
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen'in satın alma opsiyonu 75 milyon Euro... 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 20 gol atarken 5 de asist yaptı. Galatasaray Yönetimi de sezon sonunda Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye teklif yapacak
LİGDE 14 GOLÜ VAR
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon 19 Süper Lig maçında 14 gol atarken 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 20 gol kaydetti.
Bonservisi İtalyan ekibi Napoli ise Nijeryalı golcüyü sezon bitmeden satmak istiyor. Bunun için de Osimhen'in menajerine baskı yapıyor. Son günlerde yaşanan transfer hareketliliği üzerine Victor Osimhen'in menajerine talimat verdiği öğrenildi.
"AKLIM ŞAMPİYONLUKTA!"
26 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Sezon bitmeden kimseyle görüşmem. Transferi değil Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünüyorum. Bu sezon elde edeceğimiz şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız. 25. şampiyonluğu elde edeceğiz. Bu benim için de çok özel bir durum olacak. Tamamen buna odaklandım" dediği öğrenildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 75 MİLYON EURO
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen'in satın alma opsiyonu 75 milyon Euro... 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 20 gol atarken 5 de asist yaptı. Galatasaray Yönetimi de sezon sonunda Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye teklif yapacak
LİGDE 14 GOLÜ VAR
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon 19 Süper Lig maçında 14 gol atarken 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 20 gol kaydetti.