Orta hakem Messi'den forma istedi, 6 ay ceza aldı

Kansas City-Inter Miami maçının ardından Messi'den imza ve forma isteyen Meksikalı hakem Marco Ortiz'e 6 ay men cezası verildi.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; Imago
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Orta hakem Messi'den forma istedi, 6 ay ceza aldı
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26 Şubat 2025 14:06
Kansas City ile Inter Miami arasında oynanan mücadelede maçın orta hakemi Marco Ortiz maç sonunda Lionel Messi'den imza ve forma istedi.

Sporting Kansas City kulübü, konunun incelenmesi ve gerekli adımların atılması için durumu CONCACAF ve MLS'e taşıdı.

HAKEM ÖZÜR DİLEDİ

Hakem ise hatasını kabul etti, özür diledi ve disiplin cezalarını kabul etti.

Messi'nin takımının 3-1 kazandığı maç sonrası Ortiz'in tepki çeken bu hareketi ceza almasına neden oldu.

Messi'den imza ve forma isteyen Meksikalı hakem Marco Ortiz, 6 ay men cezası aldı.


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