Orkun Kökçü, Zeki Çelik'i üzdü

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, sahasında Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Orkun Kökçü, Zeki Çelik'i üzdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2023 21:41
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. De Kuip'teki maçı Feyenoord, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 53. dakikada Mats Wieffer attı.

Roma'da Lorenzo Pellegrini, 43. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı. Roma'da Zeki Çelik ise 84'te oyuna girdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan'da İtalya'da oynanacak.

Görsel Kaynak: Feyenoord / Twitter

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery