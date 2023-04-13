UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. De Kuip'teki maçı Feyenoord, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 53. dakikada Mats Wieffer attı.
Roma'da Lorenzo Pellegrini, 43. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.
Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı. Roma'da Zeki Çelik ise 84'te oyuna girdi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan'da İtalya'da oynanacak.
Görsel Kaynak: Feyenoord / Twitter
Karşılaşmada Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 53. dakikada Mats Wieffer attı.
Roma'da Lorenzo Pellegrini, 43. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.
Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı. Roma'da Zeki Çelik ise 84'te oyuna girdi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan'da İtalya'da oynanacak.
Görsel Kaynak: Feyenoord / Twitter
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ