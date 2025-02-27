Orhan Ak: 'Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İskenderunspor'a evinde 2-1 yenilen Solwie Energy Fatih Karagümrük'te teknik direktör Orhan Ak, rakiplerinin mücadelesiyle galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, tur atlamak istediklerini ama bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti.



Maça kötü başlamanın kendilerini demoralize ettiğini dile getiren Ak, "Üzgünüz, tur atlamak istemiştik. Maçı kazanırsak tur atlayacağımızı düşünüyorduk, bunun umudu vardı ama maalesef olmadı. Oyunun başında yediğimiz erken goller, oyuna kötü başlamamız turu geçemememizin nedenlerinden biri oldu. Erken goller demoralize olmamıza neden oldu, toparlayamadık." diye konuştu.



İlk yarı sonunda kaçan penaltının maçı çevirememe noktasında önemli olduğunu savunan Ak, sözlerini şöyle tamamladı:



"İkinci yarı değişiklikler yaptık, penaltıdan golü de bulunca bir umut oldu ama birkaç fırsat dışında net pozisyon yakalayamadık. Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı, çok istediler. Biz o istek ve mücadeleyi çok fazla gösteremedik. Oyunun tamamına bakınca İskenderun mücadelesiyle sonuna kadar hak etti, onları tebrik ediyorum. Böyle maçlar genç oyuncular için ciddi fırsat. Antrenmanda zaman zaman o ışığı veriyorlar ama müsabakalarda da bunu görmek istedik, bunlar zaman zaman oldu. Sakarya ile ciddi bir final maçımız var, bu defteri kapatıp lige bakacağız."



