Oosterwolde: 'Bizim için çok önemliydi'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Jayden Oosterwolde, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbolcu, "Bizler açısından galip gelmek çok önemliydi. Avrupa'ya iyi başlamak kritikti. Son maçta kötü bir sonuç vardı. Bugün yeniden özgüven kazanma ve taraftarlara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımızı düşünüyorum." dedi.
Oynadığı pozisyon için konuşan Oosterwolde, "Geçen yıl stoperdim, bu yıl sol bekim. Benim için pozisyon önemli değil, hocam neresi derse orada oynarım. Her iki pozisyonda da oynayabiliyorum. Bu noktayla çok ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek, takıma katkı sağlıyor olmak." sözlerini sarf etti.
Hollandalı futbolcu, "Bizler açısından galip gelmek çok önemliydi. Avrupa'ya iyi başlamak kritikti. Son maçta kötü bir sonuç vardı. Bugün yeniden özgüven kazanma ve taraftarlara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımızı düşünüyorum." dedi.
Oynadığı pozisyon için konuşan Oosterwolde, "Geçen yıl stoperdim, bu yıl sol bekim. Benim için pozisyon önemli değil, hocam neresi derse orada oynarım. Her iki pozisyonda da oynayabiliyorum. Bu noktayla çok ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek, takıma katkı sağlıyor olmak." sözlerini sarf etti.