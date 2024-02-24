Oosterwolde: "Artık eskisi kadar kolay kazanamıyoruz"

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Oosterwolde: 'Artık eskisi kadar kolay kazanamıyoruz'
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24 Şubat 2024 21:29
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakikalarda gelen galibiyet golünü değerlendiren Oosterwolde, "Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Artık maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz, savaşmamız gerekiyor. Bizler de şampiyonluk için savaşmaya devam ediyoruz. Son dakikalarda gol attığım için mutluyum." dedi.

Oynadığı pozisyonlar için konuşan Oosterwolde, "Takımımızda çok kaliteli, birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncular var. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Hocamız nerede oynamamı isterse oynarım ve elimden geleni yaparım." sözlerini sarf etti.
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