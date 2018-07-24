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Onyekuru: "Galatasaray'da çok gol atmak istiyorum"

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı ve Valencia ile oynanan hazırlık maçında gol atan Henry Onyekuru, gollerine devam etmek istediğini vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Onyekuru: 'Galatasaray'da çok gol atmak istiyorum'
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24 Temmuz 2018 03:29
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

DAHA ÇOK GOL ATMAYI UMUYORUM

Valencia ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Onyekuru, "Uzun zaman sonra kendimi iyi hissediyorum. Tekrar gol atmanın verdiği his inanılmazdı. Galatasaray için daha fazla gol atmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

İLK 11'E GİRMEK ZOR OLACAK

İlk 11'e girmenin zor olacağını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Açıkçası buradaki kamp farklıydı ancak neler yapabileceğimi gösterdim. İlk 11'e girmek zor olacak ama takıma her şeyimi vermek istiyorum. Kulübün bu sezon kupalar kazanmasına yardım etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Valencia'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 69. dakikada takımının tek golünü kaydetti.



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