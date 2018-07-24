Onyekuru: 'Galatasaray'da çok gol atmak istiyorum'

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.Valencia ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Onyekuru, "Uzun zaman sonra kendimi iyi hissediyorum. Tekrar gol atmanın verdiği his inanılmazdı. Galatasaray için daha fazla gol atmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.İlk 11'e girmenin zor olacağını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Açıkçası buradaki kamp farklıydı ancak neler yapabileceğimi gösterdim. İlk 11'e girmek zor olacak ama takıma her şeyimi vermek istiyorum. Kulübün bu sezon kupalar kazanmasına yardım etmek istiyorum" şeklinde konuştu.Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Valencia'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 69. dakikada takımının tek golünü kaydetti.