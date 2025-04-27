Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında hata yapmadı
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27 Nisan 2025 01:01

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 13. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise 18. kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Mesut Öztürk

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 6, Franke 10, Starks 13, Yesukan Onar, Sajus 10, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 2, Love 23, Zagorac 15, Bruinsma 5

Darüşşafaka Lassa: Appleby 18, Moore 20, Tinkle 9, Gach 11, Ege Demir 2, Sibande 2, Muhaymin Mustafa 2, Pecarski 4, Ege Akçay, Brajkovic 18

1. periyot: 22-23

Devre: 39-40

3. periyot: 68-59

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